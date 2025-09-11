Sigonella, invariato livello di allerta, resta Alpha Plus

agenzia

Base aeronautica militare italiana ospita Us naval air station

CATANIA, 11 SET – Resta invariato il livello di allerta alla base militare di Sigonella che è ‘Alpha Plus’. Il dato è confermato da una fonte ufficiale. Nella base, sotto il comando dell’aviazione militare italiana, che è presente con il 41esimo storno Antisom, c’è anche una stazione aeronavale degli Stati Uniti, un’United State naval air station (Nas). Sigonella, attiva dal 1959, è un hub strategico per le operazioni Usa e Nato nel Mediterraneo. Situata all’interno del comando aeroporto Sigonella dell’Aeronautica militare Italiana, Nas Sigonella è un nodo critico di supporto logistico per il transito di personale e merci verso tre comandi geografici Usa e ospita 40 unità militari, tra cui la United State Space force.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA