Simson, Ue ha raggiunto 90% stoccaggi gas, pronti a inverno

"La Commissione europea continuerà a monitorare la situazione"

BRUXELLES, 21 AGO – “Abbiamo raggiunto l’obiettivo del 90% di capacità di stoccaggio del gas per l’inverno! Ciò evidenzia la nostra preparazione per la prossima stagione di riscaldamento, basata sul nostro intenso lavoro degli ultimi anni”. Lo afferma su X la commissaria europea per l’Energia Kadri Simson. “La Commissione Ue continuerà a monitorare la situazione affinché i livelli di stoccaggio del gas rimangano sufficientemente elevati”.

