Sindaca Campobasso, ‘città smoke-free? Esempio da seguire’

agenzia

Forte, 'norma in vigore a Milano atto di civiltà, la valuteremo'

CAMPOBASSO, 03 GEN – “Rendere anche Campobasso una città smoke-free? Perché no, anche se al momento non è stato fatto alcun ragionamento in tal senso. Ma inutile girarci intorno: l’esempio di Milano, prima città italiana libera dal fumo delle tradizionali sigarette, va guardato positivamente”. Così, interpellata dall’ANSA, la sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, commenta il provvedimento antifumo all’aperto adottato dal Comune di Milano. “Lo trovo innanzitutto – prosegue – un provvedimento di civiltà che noi non abbiamo ancora preso in considerazione ma non escludo una riflessione anche nell’ambito della nostra amministrazione. Una norma antifumo nei luoghi pubblici all’aperto – osserva – è soprattutto un atto di tutela dal fumo passivo per i non fumatori e non deve essere visto come una norma punitiva nei confronti di chi ha il vizio e per i quali vengono riservati spazi all’aperto. Secondo una recente stima aggiornata dai ricercatori medici dell’University College London (Ucl), prestigioso ateneo della capitale britannica, ogni sigaretta fumata rischia di accorciare in media di 20 minuti l’aspettativa di vita di chi la accende. Basterebbe questo – conclude – per accogliere con favore la norma entrata in vigore a Milano dal primo gennaio 2025 per incoraggiare sia le amministrazioni locali a seguire l’esempio del capoluogo lombardo, sia i fumatori a smettere di fumare”.

