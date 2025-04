Sindacati proclamano 8 ore sciopero per Mcdonald’s Italy

agenzia

Mobilitazione a sostegno del contratto integrativo

ROMA, 08 APR – I sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato un pacchetto di 8 ore di sciopero nazionale per le lavoratrici e i lavoratori diretti di McDonald’s in Italia, oltre 4.000 dipendenti su tutto il territorio nazionale. Lo fanno sapere i sindacati con una nota spiegando che la mobilitazione ” è una risposta alla dichiarata indisponibilità dell’azienda ad avviare un confronto sulla contrattazione integrativa aziendale di gruppo”. I sindacati denunciano l’atteggiamento di chiusura di McDonald’s Development Italy che ha reso necessario proclamare lo sciopero in tutta la rete diretta, con articolazioni su base territoriale/regionale che saranno definite dalle singole strutture sindacali locali. “Se tale impostazione da parte aziendale non dovesse modificarsi – si legge nella comunicazione inviata alla direzione societaria – le segreterie nazionali sono pronte a intraprendere tutte le forme di protesta ulteriori necessarie alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”. La multinazionale, operativa nel settore della ristorazione commerciale, è presente in Italia nel complesso con 740 locali, di cui 60, pari all’8%, a gestione diretta, e 680 locali, pari al 92%, gestiti in licenza, con circa 35mila dipendenti. Per il prossimo 24 aprile è intanto convocato un incontro di coordinamento nazionale delle strutture sindacali, delle delegate e dei delegati McDonald’s e dei licenziatari, con l’obiettivo di definire le prossime tappe della mobilitazione.

