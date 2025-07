Sindacati, ripresa trattativa con Unionmeccanica-Confapi

agenzia

Fissate 3 date nel mese di luglio

ROMA, 02 LUG – Nella giornata di oggi, mercoledì 2 luglio, si è svolto a Roma un incontro tra il presidente di Unionmeccanica-Confapi, Lorenzo Giotti e il vice presidente, Antonio Casano e i segretari generali di Fim, Fiom, Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, insieme ai responsabili degli uffici sindacali. L’incontro è servito per riprendere il negoziato per il rinnovo del contratto nazionale Unionmeccanica-Confapi, scaduto a dicembre dello scorso anno. Lo si apprende da una nota dei sindacati dei metalmeccanici. La trattativa, iniziata lo scorso dicembre, è proseguita fino al 17 marzo, giorno in cui è stata interrotta per le insufficienti risposte aziendali da parte di Unionmeccanica-Confapi rispetto alle richieste contenute nella piattaforma sindacale di Fim, Fiom, Uilm. Gli scioperi e le mobilitazioni delle lavoratrici e dei lavoratori hanno ottenuto l’obiettivo di riconquistare il tavolo di trattativa per confrontarsi a partire dalla piattaforma presentata da Fim, Fiom, Uilm. Il confronto di oggi ha stabilito un percorso di tre date: il 15, il 21 e il 28 luglio.

