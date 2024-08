Sindaco, Roncadelle entra nella storia di queste Olimpiadi

agenzia

'Un sogno che si realizza, organizzeremo una bella festa'

MILANO, 11 AGO – “Non avevo più parole dopo i primi due ori, figuriamoci per il terzo. Siamo orgogliosi di Anna, Giovanni e Alice: è un sogno che si realizza e credo che possiamo dire che Roncadelle entri di riflesso nella storia di queste Olimpiadi”. Così all’ANSA il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli, dopo il trionfo dell’Italvolley e della capitana Anna Danesi, originaria del Paesino nel Bresciano. Per Roncadelle è il terzo oro dopo le medaglie di Alice Bellandi nel judo e di Giovanni De Gennaro nella canoa. L’obiettivo ora è portare i tre campioni in paese: “Sicuramente proveremo a organizzare una bella festa – prosegue – sarebbe il coronamento di un sogno. Averli tutti insieme è difficile e non ci siamo mai riusciti, ma ci proveremo”. Adesso “Alice Bellandi è in ferie. Il rientro di Giovanni De Gennaro è previsto per oggi ma credo che poi anche lui andrà in vacanza. Ora – spiega – anche con Anna Danesi vedremo di organizzare una bella festa”. Il sindaco si è detto “onorato” di “avere dei cittadini come loro, che si sono dimostrati dei campioni nello sport e nella vita” e anche se “scaramanticamente” non si era mai sbilanciato, “ci credevamo che potessero arrivare questi risultati – conclude Groppelli – c’erano tutti i presupposti. Queste non sono medaglie inaspettate o frutto del caso ma arrivano dopo una grande preparazione e un duro allenamento”.

