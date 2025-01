Sindaco Trapani, Ong meritano cittadinanza onoraria

agenzia

Tranchida replica a sit in organizzato da Fdi contro decisione

PALERMO, 29 GEN – “Non ci faremo condizionare dalla manifestazione. Le persone non si lasciano annegare, è nella cultura trapanese fatta di marinai e naviganti. Chi salva i naufraghi merita di essere cittadino di Trapani. Chi non lo merita sono i mafiosi, i delinquenti e quanti sono stati condannati in via definitiva”. Lo ha detto il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida nel corso di una conferenza stampa convocata in risposta al sit-in di protesta organizzato per questo pomeriggio da Fratelli d’Italia contro la decisione del primo cittadino di conferire la cittadinanza onoraria agli equipaggi delle Ong. Durante l’incontro di oggi, inoltre, è stata presentata un’opera dell’artista Alfonso Graffeo raffigurante un naufragio a Lampedusa. L’opera, simbolo di accoglienza e solidarietà, si inserisce nel dibattito sempre più acceso a Trapani sul ruolo delle Ong.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA