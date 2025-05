Sinistra: Vendola, ‘ci mancherà tanto umanità speciale Cramarossa’

agenzia

Roma, 5 mag. “Quando fiorì la stagione più bella della Puglia, quella che ancora chiamiamo ‘rivoluzione gentile’, una intera giovane generazione si fece protagonista di un modo nuovo di stare in politica, e di starci solo per passione e non per calcolo o per carrierismo. Vincenzo Cramarossa è stato uno di quei ragazzi meravigliosi che hanno costruito il cambiamento nella nostra terra”. Così Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana ricorda il comunicatore politico barese scomparso improvvisamente ieri a 47 anni.