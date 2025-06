Sinner “felice per la vittoria, Parigi posto speciale per me”

agenzia

PARIGI, 06 GIU – ”Grazie per essere venuti, grazie per aver supportato me e Novak” durante la semifinale di questa sera: queste le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Novak Djokovic. “Sono felice di andare in finale”, ha proseguito Sinner, aggiungendo che durante il match “ho cercato di fare del mio meglio. Sono molto contento di come ho gestito la situazione”. Quindi l’augurio rivolto a Djokovic di ottenere il ”meglio” per il resto della stagione. “E’ tra i migliori giocatori della storia”, ha aggiunto l’azzurro in finale lungo le rive della Senna. E un altro ringraziamento al pubblico parigino. ”Questo è un posto speciale per me”, ha detto Sinner, nella notte della vittoria all’ombra della Tour Eiffel. Il serbo ha lasciato il campo a mani alzate, ringraziando il pubblico che lo ha molto sostenuto durante tutto l’incontro

