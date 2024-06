Sinner in finale Atp Halle, Zhang battuto in semifinale

agenzia

Jannik Sinner vola in finale nel torneo Atp di Halle, in Germania. Nella semifinale sull’erba tedesca il numero 1 del mondo batte il cinese Zhizhen Zhang, numero 42 del rafting, per 6-4, 7-6 (7-3) in 1h40′. Sinner, a caccia del quarto titolo stagionale e del 14esimo della carriera, domani affronta in finale Hubert Hurkacz: il polacco, numero 5 del tabellone, in semifinale supera il tedesco Alex Zverev 7-6 (7-2), 6-4 in un match in cui spara 17 ace e salva 4 palle break cruciali.

Contro Zhang “è stata una partita dura, con più scambi rispetto a ieri ed è quello che mi serviva. Oggi Zhang ha giocato bene. Ha servito e risposto bene, dovevo essere molto attento, ho salvato un set point nel secondo. Ma sull’erba può succedere tutto”, ha detto l’altoatesino, secondo il qualche anche contro Hurkacz “sarà durissima e molto equilibrata”. “Lui sull’erba gioca molto bene. Sarà comunque un bel giorno, cercherò di divertirmi, spero di mostrare un bel tennis”, ha affermato.

Il match di Sinner oggi scorre via senza sussulti per 8 game, dominati dal servizio. Sul 4-4, Zhang ha il primo minimo cedimento: il cinese offre una palla break, per Sinner basta e avanza per spezzare l’equilibrio (5-4) e chiudere il primo set 6-4 con il pilota automatico: 68% di prime palle e servizio praticamente inattaccabile (17 punti su 19 con la prima).