‘Sinwar voleva fuggire in Iran con ostaggi via Egitto’

Media: 'Attraverso Asse Filadelfia. Trovati documenti a Gaza'

TEL AVIV, 05 SET – Fonti di intelligence hanno riferito al Jewish Chronicle che il piano del leader di Hamas Yahya Sinwar era di usare il Corridoio Filadelfia, tra Gaza e l’Egitto, per fuggire in Iran portando con sé ostaggi israeliani. Il progetto di Sinwar è stato rivelato da un alto funzionario di Hamas catturato e da documenti sequestrati il 29 agosto a Gaza, il giorno in cui sono stati recuperati i corpi dei sei ostaggi assassinati. “Sinwar si rende conto che per Hamas le possibilità di vincere la guerra sono nulle, nonostante il suo successo nella propaganda internazionale”, dice il JC.

