Siracusa: Bambino morto dopo le percosse, la Cassazione annulla l’ergastolo per la madre

Palermo, 13 feb. Tutto da rifare per la morte del piccolo Evan, il bambino di 1 anno e mezzo di Rosolini (Siracusa) deceduto il 17 agosto 2020. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna all’ergastolo della Corte d’appello di Catania emessa nei confronti di Letizia Spatola, 26 anni, la madre del piccolo. Stessa decisione per Salvatore Blanco, 34 anni, il patrigno del bambino, indicato come l’autore delle violente percosse. Per l’uomo il rinvio alla Corte d’Appello di Catania è stato, però, disposto per decidere se sussiste la circostanza aggravante del rapporto di discendenza. Mentre per la donna, assistita dall’avvocato Natale Di Stefano, si prospetta la semi infermità mentale. “Secondo la difesa la donna sarebbe stata “soggiogata” dal compagno.

