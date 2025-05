agenzia

Allarme anche in altre aree di Israele

TEL AVIV, 17 MAG – Allarme a Tel Aviv e in altre aree di Israele per un missile proveniente dallo Yemen. Le sirene hanno risuonato invitando la popolazione a spostarsi nei rifugi. Sono in atto – afferma l’Idf – tentativi per intercettare il missile balistico.

