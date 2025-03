agenzia

Idf, 'per un missile lanciato dallo Yemen'

TEL AVIV, 20 MAR – Le sirene d’allarme per l’arrivo di missili sono entrate in azione a Tel Aviv per la prima volta dal mese di gennaio, dopo la rottura del cessate il fuoco da parte di Israele. L’Idf ha riferito che il sistema di allarme è entrato in funzione “in seguito al lancio di un missile in arrivo dallo Yemen”.

