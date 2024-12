Siria: Alfieri (Pd), ‘Tajani riferisca immediatamente in Parlamento’

agenzia

Roma, 8 dic. “La presa di Damasco da parte dei ribelli e la balcanizzazione della Siria rendono ancora più instabile il Medio Oriente. Chiediamo al ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani di riferire rapidamente in Parlamento, oltre che sulle condizioni degli italiani presenti in Siria, sui contatti avuti con gli alleati e sulla posizione comune da assumere in sede europea”. Lo dichiara il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in Commissione Esteri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA