Siria: Blinken a sorpresa in Iraq, ‘impegno Usa per transizione inclusiva’

agenzia

Washington, 13 dic. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha compiuto una visita a sorpresa in Iraq per incontrare il primo ministro Mohammed Shia al-Sudani e discutere del futuro della vicina Siria. L’amministrazione uscente del presidente Joe Biden sta esortando i ribelli vittoriosi a creare un governo che escluda le fazioni islamiste e includa le minoranze siriane.

Il Dipartimento di Stato ha riferito che Blinken, a Baghdad, “sottolineerà l’impegno degli Stati Uniti nei confronti del partenariato strategico tra Stati Uniti e Iraq e della sicurezza, stabilità e sovranità dell’Iraq. Discuterà anche delle opportunità e delle sfide per la sicurezza regionale, nonché del duraturo sostegno degli Stati Uniti all’impegno con tutte le comunità in Siria per stabilire una transizione inclusiva”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA