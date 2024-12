Siria: forza curda sostenuta dagli Usa evacua civili da Aleppo

agenzia

Damasco, 2 dic. (Adnkronos/Afp) – Una forza guidata dai curdi e sostenuta dagli Stati Uniti in Siria sta cercando di evacuare i curdi da alcune parti di Aleppo verso aree sicure. Lo ha affermato in una nota Mazloum Abdi, capo delle Forze democratiche siriane, dopo che i ribelli filo-turchi hanno preso il controllo di una città dove vivevano decine di migliaia di curdi.

“Stiamo coordinando attivamente tutte le parti interessate in Siria per garantire la sicurezza del nostro popolo e facilitare il suo trasferimento nelle nostre aree sicure nel nord-est del Paese”, ha detto Abdi. Un osservatore di guerra in Siria ha dichiarato ieri sera che circa 200.000 curdi siriani sono stati “assediati da fazioni filo-turche” che hanno preso il controllo della città di Tal Rifaat e dei villaggi vicini.

