Siria, minaccia Isis nel dopo-Assad: duemila soldati Usa nel Paese

agenzia

Intanto ieri a Damasco è arrivata una delegazione statunitense, per la prima missione dalla fine dell’era Bashar al-Assad, per incontrare rappresentanti di Hayat Tahrir al-Sham (Hts), che ha guidato l’offensiva fulminante contro le forze fedeli al deposto regime. E’ stato un incontro “positivo” quello tra Abu Mohammed al-Jawlani (Ahmed al-Sharaa) e la delegazione, ha indicato un responsabile siriano all’Afp, sottolineando che “i risultati saranno positivi, se Dio vorrà”. E’ stata invece “cancellata per motivi di sicurezza” la conferenza stampa programmata dalla delegazione Usa, che include Barbara Leaf, la più alta funzionaria del Dipartimento di Stato per il Medio Oriente. Lo ha indicato Rana Hassan, un funzionario dell’ambasciata statunitense.

Di “esercito terroristico in stato di detenzione” ha parlato Joseph Votel, generale a riposo che per tre anni dal 2016, epoca della guerra all’Is, ha guidato il Comando centrale Usa ed è “molto preoccupato”.

La maggior parte dei combattenti dell’Is che sono stati catturati, ha evidenziato Politico, sono di Iraq e Siria, ma i jihadisti arrivavano anche da Paesi europei, dell’Asia Centrale e del Nord America, Usa compresi. E il tema del ritorno foreign fighters è stato per anni al centro del dibattito. Il giornale ha scritto dell’annoso limbo legale per circa 9.000 combattenti dell’Is e altre 50.000 persone, mogli e figli compresi.