Siria: Minniti, ‘Erdogan protagonista, Meloni? Rischioso mediare tra Usa e Ue’

Roma, 10 dic “La caduta di Assad in Siria? Ha due protagonisti: Erdogan e Putin. Meloni incontra Trump? Bene, ma all’Italia non conviene fare da mediatore tra Ue e Usa. La nuova amministrazione americana? Per l’Europa non è una minaccia, ma una sfida”. Lo dice Marco Minniti al ‘Foglio’.

“L’incontro tra Trump e Meloni è positivo, il presidente eletto ha speso belle parole per la nostra premier, ma sconsiglierei un ruolo di mediazione tra l’Ue e Trump. Sarebbe una posizione delicata da gestire e ad alto rischio di logoramento politico. Il ruolo storico e strategico del nostro Paese è quello di far da cerniera tra il nord Atlantico, l’Europa e il Mediterraneo allargato”, spiega l’ex ministro dell’Interno oggi presidente della Fondazione MedOr.

