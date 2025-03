Siria: scontri con forze leali ad Assad, ‘almeno 70 i morti’

agenzia

Lo rende noto il Sohr, sarebbe avvenuto nel nordovest del Paese

BEIRUT, 07 MAR – Violenti scontri nel nordovest della Siria tra membri delle forze di sicurezza e combattenti ‘leali’ al deposto presidente Bashar al-Assad hanno causato più di 70 morti, afferma l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr). “Più di 70 persone sono state uccise e decine di altre ferite o catturate in sanguinosi scontri e imboscate sulla costa siriana tra membri dei ministeri della Difesa e dell’Interno e militanti dell’esercito del defunto regime”, ha riferito su X l’organizzazione con sede nel Regno Unito e che dispone di una vasta rete di fonti in Siria. Secondo il Sohr gli scontri nella città di Jableh e nei villaggi vicino alla costa del Mediterraneo sono “gli attacchi più violenti contro le nuove autorità dalla caduta di Assad” a dicembre.

