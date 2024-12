Siria: Tajani, ‘restiamo per stabilità nel Paese’

agenzia

Roma, 13 dic. “In Siria stiamo osservando la situazione con grande attenzione: abbiamo mandato il nostro rappresentante diplomatico non con il rango di Ambasciatore perché non riconoscevamo il regime di Assad. L’Italia resta in Siria per contribuire alla stabilità di quel paese, alla protezione delle minoranze a partire da quelle cristiane. I primi segnali che arrivano dal nuovo sistema non sono negativi, monitoriamo la situazione e siamo in contatto con il governo turco. Loro chiedono una presenza dell’Italia e quindi noi andiamo avanti nella speranza che tutto proceda al meglio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a 24 Mattino su Radio 24.

