Siria: Tajani, ‘rischiamo nuovo collasso migratorio e catastrofe umanitaria’

Roma, 2 dic. “In Siria rischiamo un nuovo collasso migratorio e una nuova catastrofe umanitaria. Dobbiamo tutti muoverci e fare in fretta per evitare il peggio. Sto seguendo quello che accade minuto per minuto. In queste ore il collegio francescano Terra Sancta di Aleppo è stato colpito da un attacco russo che ha causato gravi danni. Faccio appello a tutte le parti in conflitto in Siria perché sia tutelata la popolazione civile. Continuiamo ad assicurare con la nostra ambasciata ogni possibile assistenza agli italiani in Siria”. Lo ha detto a Qn il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Sono molto preoccupato per quello che sta accadendo in Siria, per le centinaia di morti che rischiano di avere ancora – avverte Tajani – Ma se scoppia una guerra civile, il vero rischio per noi è che ci sia un collasso migratorio, così come c’è stato in occasione della prima guerra civile siriana, con la fuga verso il Libano e verso la Germania, dove furono accorti dalla Merkel. La questione siriana è come un’ulteriore escalation in un’area grave conflitto. Domani (oggi, ndr), sarò al Cairo per partecipare alla conferenza umanitaria per rafforzare la risposta a Gaza, coorganizzata da Egitto e Nazioni Unite. L’incontro sarà anche il primo momento in cui la comunità internazionale potrà confrontarsi anche sul nuovo fronte della crisi in Siria”.