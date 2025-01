Siria: Teheran, ‘Israele si ritiri e ne rispetti i luoghi sacri’

agenzia

Teheran, 8 gen. (Adnkronos/Afp) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha chiesto il ritiro di Israele dal territorio siriano dopo la caduta di Bashar al-Assad, storico alleato di Teheran. Le sue osservazioni sono state rilasciate durante la visita a Teheran del primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani, durante la quale si sono discussi argomenti quali commercio, cooperazione e recenti sviluppi in Siria. “Tra le preoccupazioni c’è la necessità del regime sionista di ritirarsi dai territori occupati e l’importanza di rispettare i sentimenti religiosi in Siria, in particolare per quanto riguarda i luoghi sacri e i santuari sciiti”, ha affermato Pezeshkian in un briefing insieme a Sudani, mettendo in guardia contro la “riattivazione di cellule terroristiche” in Siria.

