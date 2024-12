agenzia

Damasco, 1 dic. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi, in visita a Damasco domenica, ha affermato che la situazione in Siria è “difficile”, ma che il governo del presidente Bashar al-Assad affronterà con successo i ribelli, come ha fatto in passato.

