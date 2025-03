Siria, Usa favorevoli ad accordo tra nuovo governo e curdi

agenzia

Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio

WASHINGTON, 11 MAR – Gli Stati Unit accolgono con favore un accordo tra il nuovo governo siriano e i curdi per “integrare il nord-est in una Siria unificata”. Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio: “Gli Stati Uniti ribadiscono il loro sostegno a una transizione politica – ha spiegato in una dichiarazione – che dimostri una governance credibile e non settaria come la strada migliore per evitare ulteriori conflitti”.

