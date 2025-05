Sisi e Putin, necessario stabilizzare il Medio Oriente

agenzia

'In particolare Gaza'. Incontro a Mosca a margine della parata

ROMA, 09 MAG – Il ministro egiziano Abdel Fattah Al Sisi e quello russo Vladimir Putin si sono incontrati a margine della parata della Vittoria, concordando sulla necessità “di ripristinare la stabilità in Medio Oriente, in particolare nella Striscia di Gaza, e di intensificare gli sforzi per evitare un’escalation regionale”. Lo riporta una nota diffusa dall’ufficio del presidente egiziano.

