Sit-in in memoria di Mario Paciolla nella sua scuola di Napoli

Avrebbe 38 anni,genitori amici e studenti davanti a murale Jorit

– NAPOLI, 28 MAR – Oggi Mario Paciolla, il cooperante Onu trovato morto il 15 luglio del 2020 in Colombia, avrebbe compiuto 38 anni e per ricordarlo genitori, amici e gli studenti e del Liceo Vittorini di Napoli si sono dati appuntamento davanti alla suo liceo per un flash mob davanti al grande murale che lo ritrae realizzato dallo street artist Jorit. Durante l’iniziativa i genitori di Mario, Pino Paciolla e Anna Motta, hanno ribadito che non crederanno mai alla versione del suicidio e che dal processo in corso a Roma (il gip si è riservato di decidere sull’istanza di rigetto di archiviazione chiesto dalla famiglia) si aspettano chiarezza sull’episodio. “Nostro figlio è stato ucciso – hanno ribadito ai giornalisti presenti – e ci opporremmo a qualsiasi tentativo di archiviazione del caso. Sono tanti gli indizi riscontrati dai nostri periti che sono giustificabili solo con un’azione omicida. Sappiamo che le indagini sono difficili ma crediamo che bisogna esigere al governo colombiano ed alle Nazioni Unite la verità”.

