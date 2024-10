Siu, a Bari più di mille urologi al congresso nazionale

agenzia

Il presidente Carrieri, ‘importante occasione di dialogo su temi fondamentale per salute dei pazienti’

Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) – Oltre mille urologi sono attesi a Bari per il congresso nazionale della Società italiana di urologia (Siu) evento di riferimento per la comunità urologica italiana e internazionale, che si svolgerà da domani al 13 ottobre alla Fiera del Levante. “Siamo entusiasti di ospitare questo congresso a Bari, un’importante occasione per riunire esperti del settore e favorire un dialogo costruttivo su temi fondamentali per la salute dei pazienti – afferma Giuseppe Carrieri, presidente nazionale Siu – La partecipazione di urologi di calibro internazionale arricchirà ulteriormente le nostre discussioni, permettendo di apprendere da esperienze e best practices di tutto il mondo”. La Siu rappresenta oltre 3mila urologi che operano nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, nei reparti e negli ambulatori di Urologia, in una rete di oltre 300 centri Siu ospedalieri e universitari, costituendo un patrimonio culturale, scientifico e organizzativo a tutela della salute urologica dei cittadini italiani. Il Congresso nazionale ha l’obiettivo di affrontare le più recenti innovazioni nel campo dell’urologia, dal trattamento dei tumori a quello delle problematiche funzionali, dall’approccio alla calcolosi urinaria fino ai trapianti. Per questo, relatori di prestigio, anche di livello internazionale, porteranno il loro contributo su argomenti innovativi e pratiche cliniche avanzate in ambito urologico. Sono inoltre previste – spiega una nota – sessioni dedicate a giovani urologi, con l’obiettivo di formare la nuova generazione di specialisti e stimolare l’interesse verso ricerche innovative. Da sempre la Siu, attenta alla formazione e alla ricerca clinica, mira a presentare ai propri soci lo stato dell’arte della disciplina, enfatizzando l’importanza dei trattamenti mini e micro-invasivi, che si prestano bene al modello del Day Service, sempre più gradito dai pazienti. “Il congresso avrà come tema centrale le principali sfide e opportunità della professione – sottolinea Luigi Cormio, presidente del congresso nazionale Siu – e affronterà argomenti di grande rilevanza come le ultime tecnologie in diagnosi e trattamento, le patologie emergenti e le nuove frontiere della ricerca scientifica. Attraverso sessioni plenarie, workshop pratici e presentazioni di studi clinici, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le conoscenze e condividere esperienze in un ambiente di collaborazione e scambio”. In un contesto in cui la professione medica deve affrontare sfide significative, quali la carenza di personale e le problematiche legate alla sostenibilità finanziaria delle cure, il congresso Siu offre anche uno spazio di riflessione sulle opportunità e le particolarità che gli urologi si trovano a vivere. Nella serata inaugurale, è confermato il talk, moderato dal giornalista Francesco Specchia, dov’è previsto l’intervento di Giovanna Iannantuoni, presidente della Conferenza dei Rettori italiani, che si terrà alle ore 18 di domani, nella splendida cornice del Teatro Petruzzelli di Bari, con la partecipazione dell’artista Max Giusti.

