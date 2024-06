Sky spinge sull’intrattenimento, ‘investiti 400 milioni’

agenzia

Show rinnovati e serie originali, "consolidiamo offerta di Tv8"

ROMA, 20 GIU – Un investimento importante, con diverse novità in arrivo, su serie tv, cinema, documentari e show. Sky continua a credere nell’intrattenimento, che, insieme allo sport, spinge i propri canali pay e anche la programmazione di Tv8. Questa la strategia delineata, in occasione della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione a Roma, dall’emittente che, in un contesto di sempre maggiore concorrenza, dall’on demand al free, porta sullo schermo un’offerta molto diversificata e insiste sui propri cavalli di battaglia come X Factor, che torna con un cast rinnovato e una finale per la prima volta in esterno, in piazza Plebiscito a Napoli il 5 dicembre. “Crediamo nella nostra industria dell’intrattenimento e nella qualità dei contenuti – ha detto Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia -. Per dare l’idea di quanto sia forte in nostro impegno, solo lo scorso anno abbiamo investito oltre 400 milioni in contenuti di intrattenimento, cinema, serie e documentari”. I canali a brand Sky in pay – ha sottolineato D’Errico – “crescono del 15% anno su anno. X Factor, con Masterchef, è lo show che dà il miglior contributo agli ascolti di Sky Uno. Da gennaio a giugno il comparto canali factual è cresciuto del 55% anno su anno come volume of viewers, mentre i tre canali di serie del 13%”. D’Errico ha anche risposto a una domanda sulla strategia di Tv8 e sulla concorrenza del Nove, che sta ‘scippando’ alcuni big della tv ai competitor. “Noi non ‘scippiamo’ volti noti e procediamo nella nostra linea editoriale con costanza e fiducia – ha sottolineato -. La strategia di non inseguire trend e di consolidare quello che abbiamo si è dimostrata vincente ed è la nostra formula”.

