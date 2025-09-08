Slogan sotto casa Gattuso ‘non si gioca con chi uccide bambini’

agenzia

Messo davanti abitazione in Calabria contro gara con Israele

CORIGLIANO-ROSSANO, 08 SET – “Rino non si gioca con chi uccide bambini”: è la frase scritta su uno striscione appeso davanti all’abitazione del tecnico della Nazionale Rino Gattuso a Schiavonea, frazione di Corigliano-Rossano. L’iniziativa è di un gruppo di cittadini della città natale del ct Gennaro Gattuso che chiedevano che non si giocasse la partita tra Italia e Israele in programma stasera in Ungheria con il ritorno in programma il 14 ottobre. “Sembra assurdo – scrivono in una nota i promotori del gesto – che Fifa, Uefa, Figc, non abbiano ancora preso una posizione netta di condanna di Israele, sospendendola dalle competizioni internazionali e rifiutando di giocare contro un Paese che utilizza anche lo sport, i social e il cinema, come strumenti di legittimazione di se stesso e del genocidio del popolo palestinese che sta portando avanti ormai da quasi due anni. Lo sport non è estraneo a ciò che accade intorno, ne è semmai un riflesso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA