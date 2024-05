Slovacchia: ministro Difesa, ‘prossime 48-72 ore cruciali per guarigione Fico’

agenzia

Bratislava, 18 mag. “I prossimi due o tre giorni saranno cruciali per la guarigione di Robert Fico perché le sue condizioni sono ancora gravi”. Lo ha dichiarato in un video pubblicato sulla pagina Facebook del partito Smer il ministro della Difesa slovacco, Robert Kalinak, a proposito del primo ministro vittima tre giorni fa di un attentato che lo ha lasciato gravemente ferito. Kalinak, sottolineando che con la seconda operazione Fico ha fatto “un piccolo passo verso una prognosi positiva”, ha annunciato per la prossima settimana una riunione del governo, con una sessione straordinaria dedicata ai fondi europei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA