Smotrich, progetto Cisgiordania cancella illusione 2 Stati

agenzia

'Ogni casa sarà un chiodo sulla bara di questa pericolosa idea'

ROMA, 20 AGO – L’approvazione del progetto di un mega insediamento israeliano in Cisgiordania rappresenta – ha detto il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich – “un passo significativo che cancella praticamente l’illusione dei due Stati e consolida la presa del popolo ebraico sul cuore della Terra d’Israele”. E aggiunge: “Lo Stato palestinese viene cancellato dal tavolo non con slogan, ma con i fatti. Ogni insediamento, ogni quartiere, ogni unità abitativa è un altro chiodo sulla bara di questa pericolosa idea”.

