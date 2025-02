Smotrich, ‘seppelliremo l’idea di uno Stato palestinese’

agenzia

'Il piano di Trump è la vera risposta al 7 ottobre'

GERUSALEMME, 05 FEB – Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich ha promesso di fare di tutto per “seppellire definitivamente” l’idea di uno Stato palestinese, all’indomani dell’annuncio da parte di Donald Trump di un piano per l’occupazione americana di Gaza. “Il piano presentato ieri dal presidente Trump è la vera risposta al 7 ottobre”, ha affermato Smotrich, riferendosi all’attacco di Hamas contro Israele che ha scatenato la guerra. “Ora lavoreremo per seppellire definitivamente (…) la pericolosa idea di uno Stato palestinese”, ha aggiunto sul suo account Telegram.

