SNAI – Champions League: Inter col Feyenoord per ‘vendicare’ il Milan. Quote nerazzurre: «2» a 1,53

– La squadra di Inzaghi, unica italiana rimasta in corsa dopo l’eliminazione di Atalanta, Juventus e Milan, va in Olanda va a Rotterdam ad affrontare proprio la squadra che ha eliminato i rossoneri. Qualificazione a 1,10, titolo a 10 Milano, 4 marzo – È rimasta solo l’Inter. Con l’eliminazione di Atalanta, Juventus e Milan nei playoff, il calcio italiano si aggrappa ai nerazzurri, che rientrano in scena negli ottavi di Champions League per affrontare proprio i ‘giustizieri’ del Milan, gli olandesi del Feyenoord. Una sfida che, alla vigilia dell’andata da disputare a Rotterdam, sembra non avere storia: le quote per il passaggio del turno, su Snai, vedono i nerazzurri a 1,10 con gli olandesi a 7,25. Riferendosi solo alla gara di andata, invece, il segno «2» si gioca a 1,53, con il pareggio a 4,25 e l’«1» a 5,75, in una partita dove l’Over a 1,70 ha una quota inferiore all’Under (2,05) e dove Goal (1,77) e No Goal (1,97) sono a distanza più ravvicinata.

Marcatori Nell’Inter mancherà Dimarco, a segno sabato scorso a Napoli. C’è comunque Lautaro Martinez a guidare la lavagna dei possibili marcatori nerazzurri a 2,50 (l’argentino è il maggiore indiziato anche a essere il primo marcatore, a 4,75); dietro Lautaro scalpita Thuram a 2,75, con Arnaytovic a 3,00 e Taremi a 3,50.