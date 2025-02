SNAI – Coppa Italia: Inter e Juventus, quarto in discesa l’impresa della Lazio nei 90’ a 5,00, quella dell’Empoli a 9,75

agenzia

– Dopo la qualificazione di Bologna e Milan, si completa il quadro delle semifinali: nerazzurri e bianconeri in casa e a bassa quota Milano, 24 febbraio – Dopo la qualificazione di Bologna e Milan ai danni di Atalanta e Roma, tra martedì e mercoledì si giocano i restanti due quarti di finale di Coppa Italia. Si parte da San Siro, dove l’Inter fresca di sorpasso in classifica e a pochi giorni dallo scontro diretto in campionato in casa del Napoli ospita una Lazio che non sta attraversando il suo miglior momento, come dimostra lo 0-0 di Venezia. Le quote Snai sono tutte dalla parte di Simone Inzaghi, ex della partita: nerazzurri favoriti a 1,63 già nei primi 90 minuti, con il pareggio che manderebbe le squadre direttamente ai rigori (non sono previsti i supplementari) a 4,00 e il colpo della Lazio a 5,00. Over e Goal, rispettivamente a 1,75 e 1,73, si fanno preferire a Under e No Goal, entrambi a 2,00. Un gol di Lautaro Martinez e Thuram vale 2,50; la Lazio, senza Castellanos, risponde con Dia e Pedro a 4,00. Nel testa a testa per il passaggio del turno, domina l’Inter a 1,30, con la Lazio a 3,50.