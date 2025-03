SNAI – Europa League: Lazio e Roma, andata da favorite Baroni a 1,92 col Viktoria Plzen, Ranieri a 2,30 con l’Athletic

agenzia

– Giovedì in campo anche la Fiorentina per l’andata degli ottavi di Conference: Viola avanti a 2,30 sul campo del Panathinaikos Milano, 5 marzo – Se le speranze del calcio italiano in Champions sono riposte nell’Inter, in Europa League e in Conference League restano ancora in corsa tre rappresentanti della Serie A. Negli ottavi di Europa League in campo le due romane, con la Lazio che in casa del Viktoria Plzen tornerà a giocare dopo aver saltato il playoff, vinto invece dalla Roma contro il Porto. Le quote Snai sono a favore dei biancocelesti, avanti nella gara di andata in Repubblica Ceca a 1,92, contro il segno «X» a 3,55 e l’«1» a 3,75, in una partita dove l’Over e il Goal (rispettivamente a 1,80 e 1,67) hanno una quota inferiore rispetto all’Under (1,90) e al No Goal (2,05). Senza Castellanos e Zaccagni, Dia a 3,00 e Pedro (match winner domenica a San Siro) a 3,50 sono i giocatori con il valore più basso nella lavagna riservata ai possibili marcatori. Nel testa a testa per il passaggio del turno, Baroni domina a 1,20, con i cechi a 4,50. Lazio che alla vigilia degli ottavi di finale è, insieme al Tottenham, la favorita per la vittoria finale a 5,50, con la coppia Manchester United-Athletic Bilbao a 6,50.

Roma all’Olimpico La finale si giocherà proprio a Bilbao, con la Roma (campione a 12) che ha il compito di spezzare il sogno dell’Athletic di poter alzare il trofeo in casa. Per i primi 90’ del doppio confronto, la squadra di Ranieri – in un grande momento in campionato – è avanti a 2,30, con il pareggio e il successo dei baschi offerti alla stessa quota (3,15). In questo caso, a differenza di Plzen-Lazio, si fa preferire l’Under a 1,65 sull’Over a 2,05; più stretta la forbice tra Goal (1,80) e No Goal (1,90). Un gol di Dybala o Dovbyk a 3,50; per l’Athletic rispondono Guruzeta (3,75), Inaki (4,50) e Nico Williams (5,00). Nel testa a testa per la qualificazione ai quarti, l’Athletic parte a 1,80, con Ranieri a inseguire a 2,00.