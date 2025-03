SNAI – Formula 1: la Ferrari cerca riscatto in Cina- Domina sempre Norris: secondo successo a 1,85

agenzia

– Percorso in salita a Shanghai sia per Leclerc (vittoria a 10) che per Hamilton (20). Piastri a 4,25 e Verstappen a 4,50 gli unici in grado di tenere testa al pilota della McLaren Milano, 20 marzo – L’inizio di stagione, per la Ferrari, è stato tutt’altro che esaltante. In Australia, ottavo posto per Charles Leclerc e decimo per Lewis Hamilton. Ma il Mondiale è lungo, e già nel weekend in Cina per le Rosse c’è l’occasione del riscatto, anche se le quote Snai sono tutte dalla parte di Lando Norris, che ha conquistato il primo Gran Premio del 2025: il bis del britannico a Shanghai vale ‘solo’ 1,85, con Oscar Piastri a 4,25 e Max Verstappen a 4,50 che sembrano gli unici in grado di tenere testa al pilota della McLaren. Lontane le Ferrari: un successo di Leclerc si gioca a 10, uno di Hamilton addirittura a 20.

Gara Sprint In programma in Cina anche la prima Sprint Race del nuovo anno: quote identiche, con Norris a dominare anche qui a 1,85, le Ferrari a rincorrere e la coppia Piastri-Verstappen che si gioca le residue chance di dare fastidio a Lando.

Libere e qualifiche I distacchi si riducono per quello che riguarda i giri veloci. Per le prove libere, il miglior tempo di Norris è favorito a 2,75, ma Leclerc a 5,50 in questo caso ha la stessa offerta di Verstappen (Piastri in mezzo a 4,50). Nelle qualifiche della Sprint e della gara, invece, Leclerc spera a 6,50 in una lavagna che vede anche in questo caso Norris a 2,00, Piastri a 3,50 e Verstappen a 5,50.