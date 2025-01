SNAI – Serie A: Atalanta e Milan favorite nei primi recuperi, Gasp a 2,10, Motta a 3,70. Inter in discesa con il Bologna

agenzia

– Tra martedì e mercoledì si giocano tre partite, con il big match di bergamo in cui la juventus insegue a 3,70. poche speranze per i rossoblù a san siro (7,00), il como a 3,80 sogna l’impresa contro i rossoneri Milano, 13 gennaio – Tra martedì e mercoledì si recuperano le tre partite di Serie A rinviate per gli impegni di Supercoppa italiana in Arabia. Scendono in campo il Milan, che il trofeo lo ha alzato, l’Inter (che la finale l’ha persa) e poi le due squadre sconfitte in semifinale, Atalanta e Juventus, protagoniste del big match. Una sfida, quella di martedì sera al Gewiss Stadium, dove la squadra di Gasperini parte nettamente favorita nelle quote Snai: il segno «1» si gioca a 2,10, con il pareggio a 3,10 e la vittoria dei bianconeri di Motta a 3,70, in una partita dove l’Under e il Goal rispettivamente a 1,73 e 1,75 si fanno preferire agli esiti opposti (Over a 2,00, No Goal a 1,97). Mateo Retegui a 3,00 guida la lavagna dei possibili marcatori lato Atalanta, seguito da De Ketelaere e Lookman a 3,50 e da Zaniolo a 4,00. La Juventus reduce da 12 pareggi in 19 partite ma ancora imbattuta in campionato risponde con Vlahovic a 3,00 e Nico Gonzalez a 4,00.