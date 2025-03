SNAI – Serie A: Atalanta-Inter big match scudetto Gasperini a 2,60 avanti su Inzaghi a 2,75; Napoli ok a Venezia

agenzia

– Prima della sosta per gli impegni delle nazionali, snodo cruciale per la Serie A. Il clou a Bergamo, con il pareggio a 3,05 a quota più alta rispetto alle vittorie delle due squadre nerazzurre Milano, 14 marzo – Prima della sosta per i quarti di finale di Nations League, che vedranno l’Italia affrontare la Germania (andata a Milano, ritorno a Dortmund), la Serie A si prepara a uno snodo cruciale nella lotta per lo scudetto. Il match clou si gioca domenica sera a Bergamo, con l’Atalanta che con tre punti aggancerebbe l’Inter: le quote Snai sono leggermente dalla parte di Gasperini, vittorioso a 2,60 con Inzaghi che insegue a 2,75 e il pareggio che sale a 3,05. Se il Goal a 1,60 sembra altamente probabile (il No Goal è a 2,20), lavagna a contatto tra Under (1,87) e Over (1,80). Dopo lo show della scorsa settimana a Torino, Retegui a 3,00 e Lookman a 3,50 restano in pole position per un gol anche all’Inter, che invece risponde con Lautaro Martinez a 2,75 e Thuram a 3,00.

Occasione Napoli Atalanta e Inter scenderanno in campo alle 20.45 già conoscendo il risultato di Venezia-Napoli, con la squadra di Conte che spera in un pareggio a Bergamo per andare alla sosta in vetta alla classifica. Una vittoria alla portata, quella degli azzurri, favoriti a 1,50, con il Venezia che insegue a 6,50 e il pareggio a metà strada a 4,10.

Juve a Firenze L’altra grande sfida della domenica è quella di domenica alle 18 tra Fiorentina e Juventus, con i viola che arrivano dalla qualificazione ai quarti di finale di Conference League e i bianconeri reduci dallo 0-4 di domenica scorsa contro l’Atalanta. La lavagna è inclinata però dalla parte della squadra di Thiago Motta, che parte in pole a 2,15, con gli altri due esiti rispettivamente a 3,50 («1») a 3,10 («X»). Tantissimi ex in campo al Franchi: un gol di Kean a 3,50, uno di Fagioli a 9,00, dall’altra parte ci sono Nico Gonzalez a 4,00 e Vlahovic a 2,75.