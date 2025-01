SNAI – Serie A: Conte studia lo scherzetto alla Juve «1» a 2,15, il primo gol bianconero di Kolo Muani a 3,50

agenzia

Il big match del fine settimana si gioca sabato alle 18 al ‘Maradona’, con il Napoli favorito. Atalanta e Inter in discesa contro como e Lecce, Lazio lanciatissima: a 1,92 un altro successo contro la Fiorentina – Milano, 24 gennaio – Tre punti per infliggere alla Juventus la prima sconfitta in campionato e, probabilmente, estrometterla in maniera definitiva dalla corsa per il titolo. Il Napoli, che al ‘Maradona’ ospita i bianconeri, ha l’obiettivo di conservare il primato in classifica, ma anche di spezzare l’imbattibilità in Serie A della squadra di Thiago Motta. Antonio Conte si prepara ad affrontare nuovamente il suo passato con le quote Snai a spingerlo: il segno «1» per l’anticipo di sabato alle 18 si gioca a 2,15, ed è seguito dal pareggio a 2,85 e dalla vittoria della Juventus a 3,90. L’Under a 1,50 è nettamente più probabile, almeno nelle previsioni dei bookmaker, rispetto all’Over a 2,35; allo stesso modo, il No Goal a 1,75 si fa preferire all’esito con entrambe le squadre a segno, in lavagna a 1,97. L’ultimo arrivato Kolo Muani si inserisce subito nelle prime posizioni del tabellone dei possibili marcatori: un gol vale 3,50, stessa quota di Vlahovic. Il Napoli risponde con Lukaku a 3,00, Simeone a 3,75 e Raspadori a 4,00.

Zona scudetto Sabato alle 15 tocca all’Atalanta, impegnata nel derby lombardo contro il Como. Tutto facile, almeno sulla carta, per la squadra di Gasperini, con il «2» a 1,80 che si contrappone alla quota per la vittoria degli uomini di Fabregas (4,25) e a quella per il pareggio (3,65). Trasferta al Sud, invece, per l’Inter, a -3 dalla capolista Napoli ma con una partita in meno: come per Gasperini a Como, anche Inzaghi a Lecce non sembra avere ostacoli, con il successo nerazzurro a 1,30 che è la seconda quota più bassa di tutto il fine settimana, dietro solo l’1,28 per l’«1» del Milan sul Parma nella partita delle 12.30.