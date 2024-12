SNAI – Serie A: insidia Lazio per l’Atalanta, ma Gasp è avanti Napoli facile col Venezia, Juve a 1,85 con la Fiorentina

agenzia

Milano, 27 dicembre – L’ultimo turno del 2024, prima della Supercoppa in programma a inizio gennaio in Arabia Saudita, propone un menu ricchissimo. Il piatto forte è quello di sabato sera all’Olimpico, con l’Atalanta capolista che sfiderà una Lazio tornata a vincere a Lecce dopo il ko contro l’Inter. I nerazzurri di Gasperini sembrano inarrestabili, e le 11 vittorie di fila in campionato lo dimostrano e le quote Snai che danno ovviamente alla Dea i favori del pronostico. Il segno «2» paga 2,35, con la Lazio che risponde a 2,90 e il pareggio più su a 3,35, in una partita che promette tanti gol (Over a 1,70 contro l’Under a 2,00) e in cui entrambe le squadre possono andare a segno (Goal a 1,57 opposto al No Goal a 2,30). Lookman a 3,00 e De Ketelaere a 3,50 vogliono continuare a fare gol per alimentare il sogno scudetto dell’Atalanta; segue Zaniolo a 4,00. In casa Lazio la risposta è affidata al Taty Castellanos, a 3,00.

Le inseguitrici La giornata sarà aperta sabato alle 15 da Empoli-Genoa e Parma-Monza (a 3,05 la vittoria all’esordio di Bocchetti, che ha preso il posto di Nesta sulla panchina biancorossa); alle 18, l’Inter cerca l’aggancio momentaneo alla vetta sul campo del Cagliari. I nerazzurri, che dovranno anche recuperare la partita contro la Fiorentina sospesa per il malore a Bove, sono nettamente avanti a a 1,40 (sardi a 7,00), così come è avanti il Napoli, che a 1,24 ha la quota più bassa dell’intero weekend per il match contro il Venezia (impresa arancioneroverde a 11.