SNAI – Serie A: Lazio quarta, ma il derby dice Roma Ranieri avanti a 2,55, Baroni insegue a 3,00

Milano, 3 gennaio – Il 2025 del calcio italiano si è aperto con le semifinali di Supercoppa italiana. Ma il campionato va avanti e riparte con una supersfida, il derby di Roma: la Lazio di Baroni, quarta, vuole proseguire nella sua straordinaria cavalcata, la Roma di Ranieri vuole invece provare a raddrizzare una stagione partita male e proseguita con gli esoneri di De Rossi e Juric. Ci sono 15 punti a separare le due squadre, con i biancocelesti in piena zona Champions, ma proprio perché il derby sfugge alle logiche le quote Snai sono dalla parte dei giallorossi, favoriti a 2,55; per il pareggio si sale a 2,95, con il «2» a 3,00. Equilibrio tra Under (1,80) e Over (1,90), con il Goal a 1,65 che sembra invece più probabile del No Goal a 2,15. Dovbyk, che in settimana non era al meglio, è il principale candidato per un gol nella sfida dell’Olimpico, il primo derby in Italia per l’attaccante ucraino: una rete dell’ex Girona paga 3,00, seguita da Dybala a 3,50, stessa quota per il connazionale Castellanos, il primo biancoceleste in lavagna. L’1-1 a 5,75 è infine il risultato più probabile.