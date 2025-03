SNAI – Serie A: Napoli-Inter vale mezzo scudetto Inzaghi avanti a 2,35, Conte insegue a 3,15. Lukaku-gol a 3,00

agenzia

– Scontro diretto al ‘Maradona’, con i nerazzurri che ci arrivano avanti di un punto. Il pareggio paga 3,10. l’Atalanta che ospita il Venezia può approfittarne: «1» a 1,19. a 2,00 il riscatto del Milan con la Lazio Milano, 28 febbraio – Bivio scudetto al Maradona: sarà fuga, controsorpasso o le distanze rimarranno invariate? Quelli di sabato alle 18 saranno 90 minuti ad altissima tensione tra Napoli e Inter: da una parte gli azzurri, in difficoltà e reduci dalla sconfitta di Como (e la vittoria manca da quattro partite), dall’altra i nerazzurri lanciatissimi e anche qualificati alle semifinali di Coppa Italia. Le quote Snai pendono dalla parte di Simone Inzaghi con il «2» a 2,35 che scatta in pole rispetto agli altri due esiti a distanza ravvicinata. Il pareggio paga 3,10, l’«1» 3,15, con Under (1,67) e Goal (1,77) favoriti rispetto a Over (2,05) e No Goal (1,95). Grande attesa per Romelu Lukaku, ex di questa partita: una rete del belga si gioca a 3,00, stessa quota di Marcus Thuram, Davanti a tutti, a 2,75, c’è però Lautaro Martinez.

Atalanta in pista Dello scontro diretto tra Napoli e Inter potrebbe approfittarne l’Atalanta, che apre il programma del sabato alle 15 al Gewiss Stadium contro il Venezia (Fiorentina-Lecce è invece l’anticipo del venerdì); quella per l’«1» dei nerazzurri (1,19) è la quota più bassa dell’intero fine settimana, con la vittoria degli arancioneroverdi addirittura a 12.

Juve e Milan deluse Domenica sera l’altro big match, quello tra Milan e Lazio, con i rossoneri delusi dopo il ko nel recupero contro il Bologna e i biancocelesti anche loro in difficoltà. Tra Conceiçao (ex di turno) e Baroni va meglio il portoghese a 2,00; la vittoria della Lazio (3,45) e il pareggio (3,50) viaggiano alla stessa velocità. Lunedì sera sarà invece il turno dell’altra big uscita con le ossa rotte da questa settimana: la Juventus, fuori dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, può riscattarsi a 1,27 contro il Verona. Empoli che è invece in lavagna a 4,25 nel match di Genova.