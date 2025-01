SNAI – Supercoppa: in Arabia un derby che vale il trofeo Inzaghi ok nei 90’ a 1,83, il primo titolo di Conceicao a 3,20

agenzia

– Inter-milan è partita dal pronostico sbilanciato, con la coppa nelle mani dei nerazzurri a 1,35. la quota per la vittoria del portoghese già nei tempi regolamentari sale a 4,50; a 6,00 un altro gol di dumfries

Milano,7 gennaio 2025 – Stavolta non è soltanto un derby. Inter-Milan vale anche la Supercoppa italiana, con nerazzurri e rossoneri di fronte a Riyadh e un titolo in palio a migliaia di chilometri da Milano. Simone Inzaghi e il neoallenatore del Milan Sergio Conceiçao – che da giocatori furono compagni di squadra nella Lazio – vogliono regalare una gioia ai rispettivi tifosi, ma le quote Snai sono tutte sbilanciate dalla parte dell’Inter, che ha vinto le ultime tre edizioni: il segno «1» già nei 90’ paga 1,83, con il pareggio e la vittoria del Milan prima dei rigori rispettivamente a 3,60 e 4,50. Perfetto equilibrio tra Under e Over, con entrambi gli esiti che si giocano a 1,87; il Goal a 1,75, invece, ha una probabilità maggiore rispetto al No Goal a 2,00.

Antepost La forbice tra Inter e Milan si allarga però nella giocata antepost, quella che comprende anche gli eventuali rigori previsti in caso di arrivo in parità alla fine dei tempi regolamentari. La coppa nelle mani dei nerazzurri vale 1,35, con il trionfo rossonero a 3,20.