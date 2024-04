Snals al Governo, avviare procedure per nuovo contratto Scuola

agenzia

Solo a gennaio sottoscritto contratto del triennio passato

ROMA, 10 APR – “Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro deve essere contemporaneo alle trasformazioni, accompagnarle per renderle possibili: a luglio 2023 abbiamo firmato l’Ipotesi di contratto del 2019-21, quindi scaduto il 31 dicembre 2021; il 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto in via definitiva e solo lo scorso 13 marzo è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto per l’area dirigenziale. Chiediamo al Governo di emanare tempestivamente l’Atto di indirizzo per avviare le procedure per il rinnovo del Contratto 2022-2024 per l’intero Comparto dell’Istruzione e della Ricerca, triennio che scadrà il 31 dicembre 2024”. A dirlo è stata Elvira Serafini, segretario generale Snals, aprendo i lavori del seminario ‘L’innovazione tecnologica: dalla transizione digitale all’intelligenza artificiale nel sistema di istruzione e nella ricerca’, in corso al Seraphicum a Roma. “Questo sindacato avverte la complessità dei cambiamenti in atto ed è sicuro che, attraverso un confronto continuo e costruttivo sui temi della transizione digitale e dell’Intelligenza Artificiale, si creeranno condizioni operative vantaggiose, sempre attraverso l’utilizzo dell’intelligenza dell’uomo. È questo l’intento della giornata di oggi”.

