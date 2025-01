Soccorritori, 4 palestinesi uccisi in attacchi israeliani a Gaza

agenzia

Difesa civile: 'Mancano pezzi di ricambio, soccorsi a rischio'

ROMA, 11 GEN – Quattro palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in attacchi aerei israeliani su Gaza City, secondo quanto riferito da fonti dei soccorritori all’agenzia turca Anadolu. Una fonte medica ha riferito che tre palestinesi sono stati uccisi e altri feriti in un attacco aereo su un appartamento vicino alla moschea di Al-Kanz nel quartiere di Al-Rimal, a ovest di Gaza City. Un altro palestinese è stato ucciso e molti altri feriti in un attacco su un appartamento nel quartiere di Al-Zeitoun, a est di Gaza City, secondo i team della difesa civile. Nel frattempo, la difesa civile di Gaza ha annunciato la sospensione delle operazioni di diversi veicoli antincendio e di soccorso a causa della mancanza di forniture di manutenzione e pezzi di ricambio. In una dichiarazione, il servizio ha affermato che le forze israeliane “hanno distrutto la maggior parte delle attrezzature e dei pezzi di ricambio disponibili sul mercato locale che in precedenza soddisfacevano le minime esigenze di manutenzione dei nostri veicoli. Hanno anche distrutto la nostra scorta di forniture per le riparazioni”. La difesa civile ha chiesto ai gruppi umanitari internazionali e regionali di fornire urgentemente quanto necessario prima che tutte le operazioni si interrompano.

