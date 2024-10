Socialdemocratici vincono ballottaggi politiche in Lituania

agenzia

Già da domani al via le consultazioni per una nuova coalizione

VILNIUS, 28 OTT – Il Partito socialdemocratico lituano (Psl) ha vinto i ballottaggi delle elezioni politiche in Lituania conquistando 32 dei seggi assegnati con il sistema uninominale. Al secondo posto si è piazzata la Lega patriottica (Lp) della premier uscente Ingrida Simonyte (10), seguita dal movimento centrista “In nome della Lituania” (Inl) dell’ex primo ministro Saulius Skvernelis (6), dal movimento populista “Alba sul Nemunas” (An) (5), dalla Lega dei liberali (Ll) della presidente del Parlamento, Viktorija Cmilyte-Nielsen (4) e dalla Lega di Verdi e contadini (Lvc) (2). Un seggio a testa va invece a Libertà e giustizia (Lg), al Cartello elettorale dei polacchi di Lituania (Cepl) e al movimento di estrema destra Raggruppamento nazionale (Rg). Sulla base dei seggi assegnati oggi e di quelli assegnati due settimane fa con il sistema proporzionale, il nuovo Parlamento di Vilnius sarà dominato dal Psl, che potrà contare su ben 50 seggi su 171 totali. Al secondo posto, Lp con (27) seguita a distanza da An (19), InI (14), Ll (11), Lvc (8) e Cepl (5). Un seggio a testa toccherà a Lg e Rg. Secondo quanto affermato stasera, il Psl proverà a formare con Inl e Lvc una coalizione di governo alla cui testa dovrebbe essere l’europarlamentare socialdemocratica Vilija Blinkeviciute. Le consultazioni per la formazione della nuova coalizione di governo inizieranno domani mattina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA