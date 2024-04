Sole 24 Ore, nel 2023 l’utile netto sale a 7,7 milioni

agenzia

Cartia d'Asero: "Consolidato il ritorno alla redditività'

ROMA, 27 MAR – Il gruppo 24 Ore chiude il 2023 con un risultato netto di 7,7 milioni, in miglioramento di 7,2 milioni di euro rispetto ai 0,5 milioni del 2022. Registra ricavi consolidati pari a 215,1 milioni rispetto ai 211,6 milioni del 2022 (+1,7%) con “ricavi pubblicitari in leggero miglioramento a 90,9 milioni (+0,1%), ricavi editoriali in riduzione di 1,6 milioni (-1,6%) e altri ricavi in crescita di 5,0 milioni di euro (+22,6%). Il margine operativo lordo è positivo per 30,9 milioni (32 milioni nel 2022, -3,4% per “minori proventi operativi per 2,1 milioni con costi complessivamente in aumento di 2,5 milioni” Il risultato operativo (ebit) è positivo per 14,4 milioni in miglioramento rispetto a 11,5 milioni di euro del 2022. Si rafforza il patrimonio netto, che passa da 15,9 milioni a 23,6 milioni, continua il miglioramento della posizione finanziaria netta che passa dai -43,8 milioni di fine 2022 ai -22,2 milioni di fine 2023. Positiva la Pfn ante ‘Ifrs 16’ per 17,5 milioni di euro: era negativa per 4,4 milioni a fine 2022. “I risultati molto positivi del bilancio 2023 – commenta l’amministratrice delegata Mirja Cartia d’Asero – consolidano il ritorno alla redditività da parte del gruppo e mostrano un significativo miglioramento della posizione finanziaria netta, che ante Ifrs 16 torna positiva dopo 6 anni. Prosegue la trasformazione in gruppo editoriale multimediale, percorso che abbiamo riflesso nel piano industriale, continuando a perseguire un obiettivo di crescita costante e sostenibile, nonostante un contesto geopolitico e macroeconomico ancora incerto ed instabile e un mercato editoriale in contrazione.”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA