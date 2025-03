Soluzioni pratiche per ridurre costi e impatto ambientale: presentato il report sulla Sostenibilità 2024 di Geotab

agenzia

ROMA, 28 marzo 2025 /PRNewswire/ — Le aziende sono più inclini ad adottare iniziative volte alla sostenibilità quando percepiscono, nel breve termine, un risparmio sui costi, un aumento dell’efficienza o una crescita dei ricavi. Questa è la posizione sostenuta da Geotab Inc. e dalle sue affiliate (“Geotab”), leader globale nelle soluzioni per veicoli connessi, nel suo quarto Report sulla sostenibilità e l’impatto ambientale, pubblicato nella giornata odierna.

Per le realtà che operano nel contesto economico attuale è fondamentale un cambiamento nelle modalità di approccio alla sostenibilità, spostando lo sguardo dagli obiettivi a lungo termine alla necessità di risultati più immediati e tangibili, in grado di migliorare il bilancio aziendale e, al contempo, ridurre l’impatto ambientale.

“La sostenibilità può portare a risparmi sui costi e maggiore efficienza”, ha dichiarato Neil Cawse, fondatore e CEO di Geotab. “Quando iniziative di questo tipo vengono integrate nelle operazioni aziendali quotidiane, naturalmente riducono l’impatto ambientale e aumentano i profitti. È un chiaro vantaggio per tutti, e difficilmente il processo verrà ostacolato una volta che se ne vede il valore”.

Intitolato Soluzioni pragmatiche per un mondo in evoluzione, il report 2024 di Geotab sulla sostenibilità e l’impatto ambientale evidenzia, relativamente allo scorso anno, un aumento del 39% nell’impiego di soluzioni sostenibili da parte dell’azienda. In particolare, il numero di veicoli elettrici connessi alla tecnologia telematica di Geotab è cresciuto del 63%, per un totale di oltre 1 miliardo di chilometri (più di 700 milioni di miglia) percorsi.

Inoltre, il Report sottolinea come l’adozione di pratiche sostenibili tramite le soluzioni offerte da Geotab e dai suoi partner autorizzati abbia generato vantaggi economici a breve termine per le aziende che le hanno scelte. Ad esempio:

Come Geotab supporta gli obiettivi di sostenibilità dei clienti

Geotab celebra il suo 25º anniversario proprio quest’anno, e si impegna da sempre per fornire alle aziende strumenti basati sui dati che portino a miglioramenti operativi nel breve termine, oltre a concreti vantaggi per l’ambiente. Inoltre, la tecnologia di Geotab consente di ottimizzare le attività operative, ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza complessiva dell’azienda, contribuendo sia alla sostenibilità finanziaria che ambientale.

“Il nostro obiettivo è fornire ai clienti soluzioni basate sui dati che possano tradursi in reali e concreti benefici in termini di efficienza. Che si tratti di ottimizzare i percorsi, contenere al minimo il consumo di carburante, o favorire l’adozione di veicoli elettrici, queste azioni portano a una riduzione diretta dei costi operativi, sostenendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi ambientali”, ha aggiunto Cawse.

Grazie allo sviluppo di strumenti progettati per supportare i clienti nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, come il Geotab Sustainability Center, il Report sulle emissioni di gas serra certificato da TÜV Rheinland®, il Monitoraggio della ricarica dei veicoli elettrici e l’Analisi di sostenibilità dei veicoli elettrici (EVSA), Geotab continua a guidare il cambiamento verso l’innovazione, offrendo soluzioni pratiche ed economicamente vantaggiose.

Geotab nominata migliore fornitore di telematica per flotte commerciali a livello globale

Contestualmente alla presentazione del Report sulla sostenibilità, Geotab ha annunciato inoltre di essere stata classificata al primo posto, per la quarta volta consecutiva, tra i fornitori di telematica per flotte commerciali a livello mondiale, secondo il recente report di ABI Research. Oltre ad aver totalizzato il punteggio più alto nella classifica generale, Geotab è stata nominata Top Innovator e ha conquistato anche il titolo di Top Implementer.

Lo studio di ABI Research, società di tech intelligence internazionale, analizza in modo approfondito i dieci principali fornitori di telematica per flotte commerciali presenti sul mercato, valutandoli sulla base di criteri legati alle capacità di innovazione e implementazione. Tra i fattori chiave considerati rientrano la varietà delle soluzioni offerte, le potenzialità di apertura delle piattaforme, la gamma di casi d’uso, la qualità della reportistica e dell’analisi dati, la User Experience, la strategia Go-To Market, le integrazioni API, il Time To Value, e molti altri ancora.

Geotab:

Geotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, abilitando una migliore e più efficiente gestione delle flotte. Utilizziamo l’analisi avanzata dei dati e l’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità delle flotte, contribuendo al contempo a ridurne i costi e a favorirne l’efficienza. Con il supporto dei migliori data scientist e tecnici professionisti, siamo in grado di aiutare oltre 55.000 clienti in tutto il mondo, elaborando 80 miliardi di dati al giorno, relativi a oltre 4,7 milioni di veicoli connessi. Geotab è un partner di riferimento per numerose organizzazioni, tra cui aziende nella classifica Fortune 500, ma anche realtà di medie dimensioni e le più importanti flotte del settore pubblico al mondo, compreso il governo federale degli Stati Uniti. Grazie al nostro impegno nel garantire la sicurezza e la privacy dei dati, abbiamo conseguito le certificazioni FIPS 140-3 e FedRAMP. La piattaforma aperta di Geotab, il nostro ecosistema di partner e il Marketplace offrono inoltre centinaia di soluzioni di terze parti. Quest’anno festeggiamo 25 anni di innovazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.geotab.com/it seguici su LinkedIn o consulta il nostro blog.

