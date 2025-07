Somalia: Fontana, ‘sacrificio nostri soldati per pace e aiuto a popolazioni’

agenzia

Roma, 2 lug. “Nel 32/mo anniversario della battaglia del Checkpoint Pasta, il pensiero va ai militari italiani caduti a Mogadiscio il 2 luglio 1993: il sottotenente Andrea Millevoi, il sergente maggiore Stefano Paolicchi e il caporale Pasquale Baccaro. Onoriamo con commozione la loro memoria e ci stringiamo nel dolore ai familiari, rinnovando il cordoglio e la riconoscenza del Paese. Un pensiero sentito anche ai feriti di quel tragico giorno. Il sacrificio dei nostri soldati ci ricorda il loro costante impegno, in aree di crisi, per la pace e l’aiuto alle popolazioni. A tutti i militari italiani, allora come oggi, il nostro ringraziamento per il servizio prestato con straordinario coraggio”. Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA